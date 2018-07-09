Bir şekere kanıp gittiler

Belediye olarak çocuk parklarında bir sosyal deney yaptırtan Uçak, tehlikenin boyutu sonrası tüm çocuk parklarına güvenlik kamerası takılacağının sözünü verdi. Yapılan sosyal deneyde sadece bir çocuk dışında tüm çocuklar tanımadıkları kişilerin ikramlarını alarak onlarla birlikte parkta uzaklaşması tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi.

Geçtiğimiz yıllarda Manisa’nın Alaşehir ilçesinde komşusu tarafından cinsel istismara uğrayarak öldürülen 3 buçuk yaşındaki Irmak Kupal cinayeti Türkiye’yi yasa boğmuş, o dönemde belediye meclis üyeliği görevinde bulunan Ali Uçak olaya duyarsız kalmamış, minik Irmak’ın ailesine ev hediye ederek hayırseverliği ile tüm Türkiye’nin gönüllerine taht kurmuştu.

Alaşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ali Uçak, bu sefer de tüm Alaşehir’in çocuklarına sahip çıktı. Türkiye’ye örnek bir davranış sergileyerek ‘insanlık ölmedi’ dedirten Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, son günlerde artarak devam eden ve tüm ülkeyi derinden üzen çocuk istismarları konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu kez de Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan anlamlı bir sosyal projede rol aldı.

Sosyal projenin ardından ailelerin isteklerine de yanıtsız kalmayan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ailelerin ve geleceğin teminatı olan çocukların parklarda daha huzurlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirmeleri adına önemli bir projeye imza atarak, ilçede bulunan tüm oyun parklarına kamera kurulacağının da sözünü verdi.

Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan sosyal deney ailelere örnek olması açısından görüntülenerek sosyal medyada vatandaşlarla paylaşıldı. Deney öncesi ailelerden izin alan ekipler bir çocuk dışında bütün çocukları ikramlarıyla kandırarak parktan birlikte ayrıldı. Görüntülerde sadece bir çocuk dışında tüm çocuklar tanımadıkları kişilerin ikramlarını alarak onlarla birlikte parkta uzaklaşması tehlikenin boyutunu da gözler önüne serdi. Daha sonra çocukları ailelerinin yanına getiren ekipler ve Belediye Başkanı Ali Uçak çocuklara da nasihatlarda bulundu.

"Çocuklarımızı bu konuda tamamen eğitememişiz ya da çocuklarımız bu eğitimlerden çok fazla bir şey almamış"

Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Başkan Uçak, "Son günlerde ülkemizde yaşanan çocuk istismarları ve ölümlerinden dolayı hem çok üzgünüz hem de çok üzüntülüyüz. Bu konuda ailelerimiz ne kadar bilinçli, çocuklarımız ne kadar eğitilebilmişiz ve çocuklarımız eğitimlerden ne kadar bilgi sahibi olmuşlar, bunu birebir yaşamak için, birebir deneyerek görmek için parklara gittik. Son zamanlarda yaşadığımız Eylül ve Leyla bebeklerimizin cinsel istismara kurban gitmelerinden dolayı sosyal deney ve farkındalık oluşturmak için parklara çıktık. Çok acı ki denemiş olduğumuz 7 ailenin çocuğundan biri hariç hemen hemen hepsi bu konuda tamamen bilgi anlamında çok zayıf kalmış. Çocuklarımızı bu konuda tamamen eğitememişiz ya da çocuklarımız bu eğitimlerden çok fazla bir şey almamış bu da bizleri çok fazla üzdü. Bizler Alaşehir olarak yaklaşık 2 sene önce Irmak bebek olayını yaşadığımızda şahsım olarak 3 kız, 1 erkek toplam 4 çocuk babası olarak çok etkilenmiştim. O zamandan beri hala üzerimde o gün yaşamış olduğumuz acı, o yüz karası olay hala beynimde duruyor. Bugün şunu gördük yaptığımız deneylerde. Parklarımızda kamera olayı mutlaka olmazsa olmazlarımızdan. Alaşehir Belediyesi olarak Mobese kameraları için girişimlere başlayacağız. Bu konuda valimiz, emniyet müdürümüz ve tüm yetkililerle görüşerek parklar ve birçok yere Mobese kameraları yerleştirebilmek için bizler Alaşehir Belediyesi olarak, başkanı olarak üzerimize ne düşerse yapacağım. Buradan da bu konuda kimler yetkiliyse hangi birimler, hangi mülki amirler bu konuda yetkiliyse onlarla da görüşüp bu projeyi biran önce faaliyete geçireceğiz" diyerek yaşanan istismarların sona ermesi için anne ve babalara da seslenerek daha duyarlı olunmasını ve çocuklara bu konuda daha fazla eğitim verilmesini istedi.