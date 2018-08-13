Bir tonluk ’Kral’ alıcısını bekliyor

21 bin TL’lik fiyatıyla adeta bir otomobille aynı değerde olan dana vatandaşların büyük ilgisini çekiyor.

Manisa’da Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hareketlilik her geçen gün artmaya başladı. Türkiye’nin birçok bölgesinden Manisa Canlı Hayvan Borsası’na gelen besiciler, büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıklarını görücüye çıkardı. Birbirinden farklı cinste hayvanların görüldüğü pazarda en çok ilgiyi simental cinsi danalar görüyor. 800 ile 1 ton arasında kiloları değişen simental danaların fiyatı 14 ile 17 bin lira arasında değişiyor.

Kurban pazarının gözdesi ise 21 bin lira değerinde, 1 ton 100 kilo ağırlığındaki ’Kral’ isimli simental cinsi dana oldu. Üretici Tahir Kayalı’nın gözü gibi baktığı, otomobil değerindeki kurbanlık dana alıcısını bekliyor. Üretici Kayalı’nın danasını iyi bir fiyata satabilmek için alıcılar ile sıkı pazarlığa girmesi ortaya ilginç görüntüler çıkarıyor. Son olarak alıcılar tarafından 19 bin lirayı bulan teklif, kabul edilmezken kurbanlık dana kendisine 21 bin lira verecek alıcısını bekliyor.

Üretici Tahir Kayalı, 21 bin liradan 1 kuruş dahi düşmeyeceğini belirterek, “Şu an işlerim güzel. Bu yıl kurbanlık hayvan kıtlığı var. Pazarın boşluğundan da belli oluyor. Kurbanlık hayvanın yokluğu bize avantaj sağladı. Bir yandan da iyi oldu. Şu an pazarın en büyük hayvanı bizde. 1 ton 100 kilo. Simental cinsi hayvanıma 21 bin lira istiyorum. 19 bini gördü, vermedim” diye konuştu.