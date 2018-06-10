Bir yandan altyapı bir yandan dere temizliği

MASKİ Genel Müdürlüğü, Şehzadeler’in Karaağaçlı Mahallesi’nde 154 Mahalle Projesi kapsamında başladığı 18 kilometrelik kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları hızla devam ederken, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’ndeki dere temizlik çalışmasının yanı sıra yol geçiş noktasındaki çalışmasıyla da yaya ve araç geçişini güvenli hale getiriyor.

Karaağaçlı’da altyapı çalışması son sürat

MASKİ Genel Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen 154 Mahalle Projesi ile mahalleler sağlıklı altyapılara kavuşturuluyor. Bu kapsamda, Şehzadeler ilçesine bağlı Karaağaçlı Mahallesi’nde başlatılan kanalizasyon hattı döşeme çalışmasında yüzde 70 seviyesine gelindi. 18 kilometre uzunluğundaki hat ile mahalle sakinleri yıllardır bekledikleri sağlıklı altyapıya kavuşacak. Altyapı işinin ardından mahallede 72 bin metrekare kilit parke taş döşeme çalışmasına da imza atılacak.

Karaağaçlı Mahalle Muhtarı Cemil Kavkas, “Büyükşehir’in ve MASKİ’nin hizmetlerinden memnunuz. Daha önce kanalizasyon hattımız yoktu. Sıfırdan hat döşeniyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür ediyoruz” dedi.

Halitpaşa’nın deresi daha güvenli hale geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Saruhanlı ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi’nde devam eden 2 kilometrelik dere temizlik çalışmasıyla birlikte derenin yol geçiş noktasına 90 metre koruge boru da döşüyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından hem suyun akışı sağlıklı hale gelecek hem de yaya ve araç geçişinin güvenliği sağlanacak.

Halitpaşa Mahalle Muhtarı Harun Karakayış, “Mahallemizde yer alan deremizin yol geçiş noktasında şiddetli yağışlarda su taşkını meydana geliyordu. Sağ olsun MASKİ, koruge boru döşeyerek bu sorunumuzu da ortadan kaldırıyor. Dere temizlik çalışması da metrajı yükseltilerek daha kapsamlı olarak devam ediyor. Çalışmalar sorunsuz bir şekilde sürüyor. Hizmet üstüne hizmet görüyoruz. Mahalleli de muhtar olarak ben de hizmetlerden çok memnunuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun, Daire Başkanımız Ulvi Kaynak ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.