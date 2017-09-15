Bir yılda 14 kamyon çöp biriktirdi

Aynı evin geçtiğimiz yıl eylül ayında da temizlendiği öğrenildi.

Zaferiye Mahallesi sakinlerinin ihbarı üzerine harekete geçen Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Makbule D.’ye ait evde çöp yığınları ile karşılaştı. Geçen yıl Eylül ayında ev sahibinin şehir dışında olması nedeniyle çocuklarından ve Kula Kaymakamlığı’ndan alınan özel izinle Kula Belediyesi temizlik ekipleri, evin tüm odalarında ve kapı önünde uzun süredir beklemekte olan katı atıkları temizlemişti.

Geçen bir yılın ardından aynı ev hakkında gelen şikayetleri değerlendiren Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kula Kaymakamlığı’ndan alınan özel izinle; Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kula Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kula Sağlık Grup Başkanlığı ile birlikte çöp evde temizlik çalışmaları başlattı. Evsel atık, çöp, karton kutu, plastik ve teneke kutuların dışarı çıkarılması ve temizlenmesi için belediye ekipleri uzun süre çalıştı. Ekipler, titiz çalışma sonunda evden 14 kamyon çöp çıkardı. Belediye ekipleri tarafından boşaltılan çöpler, kamyona doldurularak götürüldü. Çöplerin çıkarılmasının ardından ekipler kullanılabilir hale gelen evi mikrop ve haşerelere karşı ilaçlayarak dezenfekte etti.

Kula Belediyesi Zabıta Müdürü Hüseyin Ulu, “Zaferiye Mahallesi’nde vatandaşlarımızdan gelen şikayet üzerine bu eve geldik görüldüğü gibi çöp ev yaklaşık 14 kamyon halkın sağlığını tehdit eden çöp ve atıklar var bunları temizlemeye başladık. Kaymakamlıktan alınan onayla temizliyoruz. Halkın sağlığını tehdit eden bu kirli görüntüyü ortadan kaldırıp daha güzel hale getirmek için elimizden gelen çalışmayı belediyemiz adına yapıyoruz. Geçen yıl evin temizlenmesine rağmen aynı kişi sabahın erken saatlerinde kalkarak çöp toplayıp evinde biriktiriyor. Komşuların şikayeti üzerine, belediye ekipleri temizlik çalışmalarına başladık” dedi.