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11 Mayıs 2018 16:33

Bireyli öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

Manisa Özel Birey Temel Lisesi, öğrencilerini mezun etmenin gururunu yaşadı.

Bireyli öğrenciler mezuniyet sevinci yaşadı

11 Mayıs 2018 16:33

Şehzadeler Belediyesi Bedesten Salonu’nda düzenlenen kep töreninde öğrencilerin sevincine veliler de ortak oldu.


Okulun Müdürü Ömer Kayalar, törende yaptığı konuşmada Manisa’da yıllardır kalite odaklı eğitim hizmeti verdiklerini ve başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Değerli öğretmenlerim 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Birey Temel Lisesi mezuniyet kep törenimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili gençler, hepinizin okula ilk geldiği günü hatırlıyorum. Heyecanınızı, korkularınızı an be an hatırlıyorum. Bizler sizleri eğitim öğretimin dışında hayata da hazırlamaya çalıştık. Bugüne kadar ailenizden ve bizlerden öğrendikleriniz sizlere rehberlik edecektir. En önemli rehberiniz ise karakteriniz ve kişiliğiniz olacaktır. Kendinize, hayata dair hedefler belirleyin ve bu hedeflerinize koşar adımlarla gidiniz. Bizler bugün olduğu gibi her zaman yanınızda olacağız. Unutulmamak ve unutmamak dileği ile Allah’a emanet olun” diye konuştu.


Konuşmaların ardından dereceye giren öğrenciler plaketle ödüllendirildi. Mezuniyet belgelerini alan öğrenciler tören sonunda keplerini havaya fırlattı.




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