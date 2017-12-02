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02 Aralık 2017 17:44

Birgül’ün hayali gerçek oldu

Turgutlu Belediyesinin, Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören engelli öğrencilerin hayallerini gerçekleştirmek amacıyla "Uçan Hayaller Gülen Yüzler" adı altında başlattığı projede, sponsorların desteğiyle Birgül Kondu’nun hayali gerçeğe dönüştü.

Birgül’ün hayali gerçek oldu

02 Aralık 2017 17:44


"Uçan Hayaller Gülen Yüzler" projesi kapsamında Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Merkezi’nde eğitim gören Birgül Kondu’nun hayalini Turgutlu Belediyesi gerçekleştirdi. Turgutlu Belediyesi sponsorların da desteğiyle, en büyük hayalinin güzellik merkezine gitmek olduğunu belirten Birgül’ü güzellik merkezine götürdü. Birgül Kondu’ya burada geniş kapsamlı bir bakım yapıldı. Turgutlu Belediyesi Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül, “Turgutlu Belediye Başkanımız Turgay Şirin’in de destekleriyle Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi’nde gerçekleştirilen ’Uçan Hayaller Gülen Yüzler’ projesinin ilk etabında yazılan hayaller hayata geçirilmeye başlandı. Firdevs Gürel Eğitim ve İş Uygulama Merkezi öğrencisi ve aynı zamanda özel olimpiyatlarda yarışan Birgül Kondu’nun en büyük hayali güzellik merkezine gitmekti. Bizler de Birgül’ün bu hayalini gerçekleştirmesinde yardımcı olduk. Dileğini uçuran diğer arkadaşlarımızın da hayallerini gerçekleştirmek için çalışmalarımız sürüyor” dedi.




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