Birlikte can verdiler, cenazelerinde tabutları yan yanaydı

Aynı kazada ölen gençlerin cenaze törenleri de yan yana oldu.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz Cumartesi akşamı meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Çağrı Bingöl ve Kerem Paşalı için ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Helallik alınmasının ardından sevenlerinin omuzlarında son yolculuğuna uğurlanan Bingöl ve Paşalı’nın cenazesine, ailesi, sevenleri, arkadaşları, siyasiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kazada tırın sürücüsü olan Mehmet İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.