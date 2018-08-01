Bisiklet yolunun aydınlatmalarına zarar verdiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliği ile Yunusemre ilçesinde yapılan bisiklet yolundaki aydınlatma lambalarından 86’sı, dubalardan ise 24 tanesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek zarara uğratıldı. Geceleri şehrin güzelliğine katkı sağlayan aynı zamanda da trafik güvenliği açısından farkındalık sağlayan bisiklet yolu refüj aydınlatması çirkin bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırılar sonucu zarar gören refüj aydınlatmaları ve dubalar en kısa zamanda yenileri ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı duyuruldu.