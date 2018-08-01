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01 Ağustos 2018 13:13

Bisiklet yolunun aydınlatmalarına zarar verdiler

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliği ile Yunusumre ilçesinde yapılan Türkiye’nin en uzun bisiklet yolunun aydınlatmaları, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tahrip edilerek kamu malına zarar verildi.

Bisiklet yolunun aydınlatmalarına zarar verdiler

01 Ağustos 2018 13:13


Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Vestel işbirliği ile Yunusemre ilçesinde yapılan bisiklet yolundaki aydınlatma lambalarından 86’sı, dubalardan ise 24 tanesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından tahrip edilerek zarara uğratıldı. Geceleri şehrin güzelliğine katkı sağlayan aynı zamanda da trafik güvenliği açısından farkındalık sağlayan bisiklet yolu refüj aydınlatması çirkin bir saldırı ile karşı karşıya kaldı. Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından yapılan saldırılar sonucu zarar gören refüj aydınlatmaları ve dubalar en kısa zamanda yenileri ile değiştirilerek vatandaşların hizmetine sunulacağı duyuruldu.




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