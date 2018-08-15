Bölge Müdürü Aybal’ın annesi toprağa verildi

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal’ın annesi Durdu Aybal 72 yaşında beyin kanaması geçirdi. Aybal, hemen Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakıma alındı. Burada yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kalan Aybal, yaşam savaşını kaybetti. Hayatını kaybeden anne Aybal için memleketi Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından anne Aybal, Alemşahlı Mahallesindeki aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze törenine Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Sarıgöl Orman İşletme Şefi Vedat Uğurlu, daire amirleri ve ailesi katıldı.