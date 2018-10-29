Boşandığı eski eşini pompalı tüfekle öldürdü

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kişi boşandığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi 294.Sokak'ta bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli sanayi sitesinde çalıştığı öğrenilen Özay S.(43), boşandığı eşi Ayşe Özcan'ın (38) işyerine geldi. Özay S. eski eşi Ayşe Özcan ile önce tartıştı, tartışma büyüyünce yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek yaraladı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Özcan'ı Salihli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ancak 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Ayşe Özcan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan olayın şüphelisi Özay S. ise olay yerinden motosikletle uzaklaşıp, Merkez Karakol Amirliğine teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.