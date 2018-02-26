Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Bostanoğlu Manisalı fotoğraf tutkunlarına fotoğraf üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.

“Ustalarla Söyleşi” adı altında her ay bir fotoğraf sanatçısını Manisalılarla buluşturan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), şubat ayı konuğu olarak Fotoğraf Sanatçısı Emre Bostanoğlu’nu ağırladı. Kabak Tekkesinde gerçekleştirilen sunuma, dernek üyeleri ve fotoğraf severler katıldı. “Sıradan ama farklı” adlı sunumunu gerçekleştiren Bostanoğlu, fotoğraf severler tarafından beğeniyle izlendi. Sunum sonrasında, fotoğraf tutkunlarının sorularını cevaplayan Bostanoğlu, misafirperverliklerinden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.

Program sonunda sunumlarıyla geceye katkı sağlayan Fotoğraf Sanatçısı Emre Bostanoğlu’na MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara tarafından plaket takdim edildi.