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26 Şubat 2018 14:42

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

Manisa Fotoğraf Derneği tarafından her ay düzenlenen ‘Ustalarla Söyleşi’ programının şubat ayı konuğu Fotoğraf Sanatçısı Emre Bostanoğlu oldu.

Bostanoğlu, Manisa’da fotoğrafı anlattı

26 Şubat 2018 14:42

Bostanoğlu Manisalı fotoğraf tutkunlarına fotoğraf üzerine bir söyleşi gerçekleştirildi.


“Ustalarla Söyleşi” adı altında her ay bir fotoğraf sanatçısını Manisalılarla buluşturan Manisa Fotoğraf Derneği (MAFOD), şubat ayı konuğu olarak Fotoğraf Sanatçısı Emre Bostanoğlu’nu ağırladı. Kabak Tekkesinde gerçekleştirilen sunuma, dernek üyeleri ve fotoğraf severler katıldı. “Sıradan ama farklı” adlı sunumunu gerçekleştiren Bostanoğlu, fotoğraf severler tarafından beğeniyle izlendi. Sunum sonrasında, fotoğraf tutkunlarının sorularını cevaplayan Bostanoğlu, misafirperverliklerinden dolayı dernek yetkililerine teşekkür etti.


Program sonunda sunumlarıyla geceye katkı sağlayan Fotoğraf Sanatçısı Emre Bostanoğlu’na MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara tarafından plaket takdim edildi.




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