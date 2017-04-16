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16 Nisan 2017 13:18

Bu mahallede oy verme işlemi 12 dakika sürdü

Manisa’nın Demirci ilçesine bağlı 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesinde 12 dakika içerisinde oy verme işlemi tamamlandı.

Bu mahallede oy verme işlemi 12 dakika sürdü

16 Nisan 2017 13:18


Demirci ile Gördes ilçeleri arasında bulunan 18 nüfuslu Kayranokçular Mahallesinde 12 seçmen sandık başına giderek oylarını kullandı. Saat 08.00 sıralarında sandık başına gelen 12 seçmenin oylarını kullanmasının ardından sandık, görevliler tarafından kapatıldı. Yaklaşık 12 dakika süren oy verme işlemi sonrası mahalleliler, saat 17.00’da sandığın açılmasını beklemeye başladı. Bu yıl mahallenin en yaşlı seçmeni 73 yaşındaki Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Yiğit, en genç seçmeni ise 29 yaşındaki Veli Yiğit oldu. Mahalle Muhtarı Ahmet Ali Yiğit, Manisa’nın büyükşehir olmasının ardından köylerinin mahalleye döndüğünü ve nüfuslarının 18 olduğunu söyledi. Köyünün seçmen sayısının 12 olduğunu ifade eden Muhtar Yiğit, oy verme işleminin 12 dakika sürdüğünü ve artık sonuçları beklemeye başlayacaklarını belirtti.


Öte yandan, vatandaşlar oy kullanma işlemlerinin ardından günlük işlerine kaldığı yerden devam etti.




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