Bu okul diğerlerinden farklı

Manisa’da FETÖ’den alınarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Özel Şehzade Mehmet Kolejinin binasında açılan Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrenciler imam hatip programıyla birlikte fen ve sosyal bilimler liselerinin programını da görüyor. Bakanlığın Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje okulları arasında yer alan okulda iki sınıfta 68 öğrenci eğitime devam ediyor.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin de bulunduğu Beştepe bölgesinde darbeci askerlerin helikopterden açtığı ateş sonucu şehit olan Fatih Kalu’nun ismini taşıyan ve 2016-2017 eğitim öğretim yılında FETÖ’den alınan Özel Şehzade Mehmet Kolejinin binasında eğitime başlayan Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Manisa’da bir ilki gerçekleştirerek, Milli Eğitim Bakanlığınca “Fen ve Sosyal Bilimler Lisesi Proje” okulları arasında yer aldı. Proje kapsamında imam hatiplerde okutulan mesleki derslerin yanı sıra fen ve sosyal bilimler lisesi müfredatı da uygulanacak. İlk kez uygulanacak proje kapsamında seçilen imam hatip liseleri ile ülkenin en zeki çocuklarının imam hatiplerde yetişmesinin önü de açılmış olacak.

Okulun Kurucu Müdürü Ahmet Günhan, Okul Müdür Başyardımcısı Mehmet Kaya ve Okul Aile Birliği Başkanı Nihal Yavuz ile birlikte okul hakkında bilgi verdi. Okul Aile Birliği Başkanı Nihal Yavuz, okulun FETÖ’den Milli Eğitim’e devredildiğini ifade ederek, “Okulumuza 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Fatih Kalu’nun ismi verildi. 2 sınıftan oluşuyor. 68 öğrencimiz bulunuyor. 68 öğrenciden 50’si yatılı olarak kalıyor. Okulumuz yeterince tanındığında tercih edilen okullar arasında ilk başlarda gelecektir. Öğretmenlerimiz bakanlık tarafın seçiliyor” dedi.

Okulda çeşitli kültürel ve sosyal etkinliklerin düzenlendiğini belirten Yavuz, “Okulumuza ismi verilen şehidimizin ailesinin evini ziyaret ettik. Öğrencilerimiz bu ziyaretten çok etkilendi. Proje ve olimpiyat takımları oluşturuldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Mana-Der ile protokoller imzaladık. Her ay çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Okulda kütüphanemiz, laboratuvarlarımız, halı sahamız, voleybol, basketbol sahamız bulunuyor. Ortaokullarda okuyan öğrencilerimizi okulu ziyaret etmelerine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kurucu Müdürü Ahmet Günhan, öğrencilerin okulu ziyaret ettikleri takdirde tercih zamanlarında daha doğru bir tercihte bulunabileceklerini söyledi. 9 ve 10. sınıfta ortak olan derslerin görüleceğini vurgulayan Günhan, “11 ve 12. sınıflarda ise Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi programları uygulanacak. Bu konuda bir toplantı gerçekleştirdik. Çocukları bu havaya sokabilmek açısından ikinci dönemde bunu yavaş yavaş uygulamaya başlayacağız. Öğrencilerimiz buradan 4 sene sonra mezun olduktan sonra üniversite sınavına girdiği zaman tercihlerini doğru yapsınlar diye ikinci dönemden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız” dedi.

Günhan, sözlerini şöyle tamamladı: “Ben Fen lisesine gidecektim ya da sosyal bilimler lisesine gidecektim ama ben imam hatip lisesi programı da uygulanan bir okul istiyorum. Burası böyle diyen bir öğrenci için tam yeridir. Öğrencilerimiz hem imam hatip programı alacak, aynı zamanda fen lisesi ve sosyal bilimler lisesindeki programı da alacak. Burada 3 okul birleştirilmiş durumda. Bu yüzden okulumuz diğer okullardan farkı bir okuldur.”