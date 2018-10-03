Bu yıl üzüm üreticisinin yüzü güldü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz üzümlerinin fiyatları bu yıl üreticisini sevindirdi. Sezon başında 2 liradan satılan üzümlerin kilogramı 5 liraya kadar ulaştı.

Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, yaş üzüm fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu. Sarıgöl'de Sultaniye üzümlerinin kilosunun 3 ila 5 TL'den, Thomson cinsi üzümlerin kilosunun 5 ile 6 TL'den, çekirdekli sofralık üzümlerin kilosunun ise 4 ile 5 TL arasında satılmakta olduğunu belirten Ülgen, "Bu yıl üzüm üreticilerimizin yüzü gülüyor. Sezon başında bir dolu zararımız oldu. Bir de bu yıl üzümlerin az oluşu rekolteyi etkiledi. Rusya pazarının açılması piyasayı canlılık getirdi. Kuru üzümlerin açıklanan fiyatları da üreticilerimizi sevindirdi" dedi.

"Salkımı 5 lira"

Sarıgöl'de çekirdeksiz Thomson yetiştiren üzüm üreticisi Ahmet Tosun, bağındaki salkımların altın değerinde olduğunu ifade ederek, "Üzümlerimin şu anki piyasası 5 ile 6 TL arasında. Bir salkım ortalama 1 kilo geldiğinde salkımı 5 TL, bazı salkımlar 2 kilo geliyor. Üzümlerimi koruyabildiğim kadar bekleteceğim. Üzüm girdi fiyatları yüksek. Bu yıl fiyatlar bizleri sevindirdi'' diye konuştu.