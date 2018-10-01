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Budama yapmak isteyen işçi ağaçtan düştü

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan bir işçi, ağaç budama işlemi sırasında ağaçtan düşerek yaralandı.


Kaza, Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartalar Mahallesi'nde bulunan Manisa Büyükşehir Belediyesi ek hizmet binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ağaçtaki dalları budamak ve dalların etrafındaki elektrik kablolarını toplamak için ağaca çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı bünyesinde çalışan Emrullah Tay (25) dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı.


Olayı gören çevredeki vatandaşları ihbarı üzerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Tay, daha sonra Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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