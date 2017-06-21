Bülent Koşmaz kabri başında dualarla anıldı

Çatal Mezarlığında yapılan tören Hatuniye Camii İmam Hatibi Hayrettin Çoban tarafından okunan dualarla sona erdi.

Bülent Koşmaz’ın Manisa’nın yetiştirdiği önemli bir isim olduğunu kaydeden Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, “Rahmetli Bülent Koşmaz, Manisa’ya hizmetleri geçmiş hatta Manisa’nın kaderinin değişmesinde rol oynamış bir kişidir. Dolayısıyla bizlerde ona görevimizi elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Bir düşünün OSB olmazsa, sanayi olmazsa Manisa büyük bir köy olarak kalırdı. Tabi OSB’nin kuruluşunda ve bugüne gelmesinde büyük emekleri var. Allah mekanını cennet eylesin. Manisa için büyük bir değerdi. Ama insanlar fanidir. Hepimiz bir gün bu sonu yaşayacağız. Allah ailesine uzun ömürler versin” diye konuştu.

Manisa’nın ekonomik ve sosyal anlamda gelişimine büyük katkı sağlayan ve 20 Haziran 2014 tarihinde 63 yaşında hayatını kaybeden merhum Bülent Koşmaz için Çatal Mezarlığında düzenlenen anma törenine merhumun eşi Saadet Koşmaz ve ailesinin yanı sıra Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Erbil, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Manisa TSO Yönetim Kurulu üyeleri, merhumun yakınları ve sevenleri katıldı.

Hatuniye Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu

Merhum Bülent Koşmaz’ı anma programı çerçevesinde ikindi namazına müteakip Hatuniye Camiinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Merhumun eşi Saaded Koşmaz, okutulan Mevlid-i Şerif’in ardından ölümünün üçüncü yılında düzenlenen anma programına katılarak Koşmaz ailesini yalnız bırakmayan tüm dostlarına teşekkür etti.