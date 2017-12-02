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02 Aralık 2017 16:35

Bulut: “Ortada geçen bir maçtı”

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Teleset Mobilya Akhisarspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün yine gol pozisyonuna giren Malatayaspor vardı.

Bulut: “Ortada geçen bir maçtı”

02 Aralık 2017 16:35

Maalesef geçen maçlardaki gibi yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Bu şanssızlığı eninde sonunda kıracağız inşallah" dedi.


Süper Lig’in 14. haftasında E. Yeni Malatyaspor deplasmanda konuk olduğu T.M. Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan E. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, “Bugün 2 takım için de önemli olan bir maçtı. Biz kazanmış olsaydık üst sıralara biraz daha yaklaşmış olacaktık. Akhisar kazanmış olsaydı alt sıralarda yer alan takımlarla farkı açacaktı. İyi bir 90 dakika oldu. Ortada geçen bir maçtı. Bugün yine gol pozisyonuna giren Malatayaspor vardı. Maalesef geçen maçlardaki gibi yakaladığımız pozisyonları gole çeviremedik. Ama önemli olan pozisyonlara girebilmek ve üretmek. Biz üretiyoruz. Son maçlarda atamadık. Bu şanssızlığı eninde sonunda kıracağız inşallah. Kalemizde az pozisyon veriyoruz. Rakip takımın itiraz ettiği penaltı pozisyonu için buradan var mı, yok mu şuan değerlendiremeyeceğim. Son dakikalarda kendilerini yere atmalar oluyor. Maçın centilmence oynanması gerekiyor” dedi.


Kendileri lehine bir penaltı verilmediğini belirten Bulut, “Maçın ilk yarısında oyuncumuz Cissokho’ya bir sarı kart verildi. Benzer pozisyon son dakikalarda da yaşandı. Bu kez rakip oyuncu Caner’in eline çarpan bir top var. Hakemin bunu penaltı olarak değerlendirmesi gerekiyordu. Herkes hata yapıyor. Hakem de futbolcular da hata yapabiliyor. Futbol hatalar oyunu. Yapacak bir şey yok. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız” diye konuştu.




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