Bunalıma giren genç çatıya çıktı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen genç 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı.

Olay, Turan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bunalıma girdiği iddia edilen B.T., 5 katlı apartmanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler B.T.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı. B.T.'nin çatıdan atlama ihtimaline karşı Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri olay yerinde hava yastığı açtı. Gencin bulunduğu çatıya çıkan polis ekipleri şahsı intihardan vazgeçirdi. B.T. sağlık kontrollerinin yapılması için ekipler tarafından hastaneye götürüldü.