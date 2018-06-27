Bünyaniosmaniye Mahallesinde kilit parke çalışması

MASKİ Genel Müdürlüğü, il genelindeki vatandaşların daha sağlıklı altyapı ağlarına sahip olması için yatırımlarına devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı, 154 Mahalle Projesi kapsamında Akhisar’ın Bünyaniosmaniye Mahallesi’nde 11 kilometrelik altyapı yenileme çalışmalarını tamamladı. Ekipler, altyapının ardından 19 bin metrekarelik kilit parke taş döşemesine başladı. Mahalleye ayrıca, 500 kişi kapasiteli bir adet fosseptik imalatı da yapılacak.

Bünyaniosamaniye Mahalle Muhtarı Ali Tümer, yapılan çalışmalar sayesinde mahallenin şehir gibi olduğunu belirterek, “Yıllardır, mahallemizin en büyük sorunu altyapıydı. Eski altyapıdan çok büyük sıkıntılar çektik. Şuan, altyapı yenileme çalışması bitti. Hiç vakit geçmeden yollarımıza kilit parke taş döşeme çalışması başladı. Yapılan çalışmadan mahalle sakinleri de çok memnun. Bu hizmetlerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürümüz Yaşar Coşkun ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederim. Allah razı olsun” dedi.