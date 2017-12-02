Buruk: “İki takım da maçı kazanabilirdi”

Kendi sahamızda kazanamadık ama kaybetmemekte önemli” dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında T.M. Akhisarspor, sahasında ağırladığı E. Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Maçtan önce kendi sahamızda kazanmak istediğimizi söylemiştik. Nitekim kadro seçimi olarak kazanmaya yönelik başladık. Gündüz 2 maçları çok zor oluyor. Biz devamlı bu maçları oynuyoruz. Bizim dışımızda çok az takım gündüz maçı oynuyor. Biz devamlı 2’de oynuyoruz. Son 3 saha maçımızın 3’ünü de saat 2’de oynadık. Bir sonraki maçımız yine 2’de. Bu saatlerde oyuncuların adaptasyonu biraz zor oluyor. Bunu seyircide, oyuncuda ve hakemde görüyoruz. Hakemde adaptasyon sorununu çok net gördük. Bu son 2 maçtır bizim için cezalandırma gibi bir şey oluyor. Önümüzdeki hafta tekrar saat 2’de oynayacağız. Neden biz sürekli 2’de oynuyoruz bilmiyorum. Bu planlamada bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. İnşallah bu ikinci devre düzelir” dedi.

Ofansif kadroyla çıkmalarına rağmen yeteri kadar pozisyona giremediklerini aktaran Buruk, “Rakibimiz çok iyi kapattı. Direkt oyunu seçtiler. 2. topları önde almaya çalıştırlar. Biz de bu kapanmaya karşın üretemeyerek doğru şekilde cevap veremedik. Haftalardır kazanamayan oyuncularımızda takım olarak saha içindeki özgüven eksikliğini gördük. Oyuncularımıza maçtan önce daha güvenli oynamamız gerektiğini, puan durumunda iyi yerde olduğumuzu söylesek de sahada öz güven eksikliğini gördüm. Bunu tamir edeceğiz. İki takım da maçı kazanabilirdi. Zaman zaman oyun kilitlendi. Maçın başından sonuna kadar çok fazla faul düdükleri çalındı. Bize verilmeyen çok net faul pozisyonları vardı. Rakibimizin de son dakikalarda bir pozisyonu vardı. Uzaktan çekilen bir şutta top ceza sahası içerisinde Caner’in eline çarptı. Belki penaltı verilebilirdi. Maçta rakip 10 kişi de kalabilirdi. Bize de penaltı verilebilirdi. Bir gol atabilseydik çok farklı olacaktı. Kendi sahamızda kazanamadık ama kaybetmemekte önemli” diye konuştu.