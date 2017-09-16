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16 Eylül 2017 22:43

Buruk: “İkinci yarı kazanmak için oyunu doğru oynadık”

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kardemir Karabükspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın genelinde özellikle ikinci yarıdaki performansımız ve isteğimizin dışında çok üretken değildik” dedi.

Buruk: “İkinci yarı kazanmak için oyunu doğru oynadık”

16 Eylül 2017 22:43


Süper Lig’in 5. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, Manisa 19 Mayıs Stadı’nda konuk ettiği Kardemir Karabükspor karşısında 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazanmayı başardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “Kendi sahamızda kazanarak devam etmek bizim için çok önemliydi. Kazanmak için sahaya çıkmıştık. Maça iyi başlamadık. Özellikle çok erken yaptığımız bir hatadan dolayı gol yedik. Bu hem oyuncularımızın oyunun başından itibaren olan güvenlerini biraz aşağıya çekti. Rakip takıma güven verdi. Çok istediğimiz oyunu ilk yarıda sahaya yansıtamadık. Mücadele olarak da zaman zaman eksik kaldık. 3. bölgeye geçişlerde doğru pas tercihlerini kullanabilseydik ilk yarıda da çok fazla pozisyon yakalayacaktık. Aslında diğer haftalara göre kötü bir günümüzdeydik. İkinci yarı kazanmak için oyunu doğru oynadık. Rakibimizin üstümüze gelip zaman zaman bize açıklar vereceğini biliyorduk. Bu penaltı pozisyonuyla oldu. Daha sonra yakaladığımız bir iki pozisyon vardı. Maçın genelinde özellikle ikinci yarıdaki performansımız ve isteğimizin dışında çok üretken değildik. Bunda Karabük takımının da çok istekli olması, alanları çok iyi kapatması ve iyi baskı yapması vardı. Rakibimizi oyunundan dolayı kutluyorum. 10 puanı yakaladığımız için sevinçliyiz. Biz de yeni bir takım olma yolundayız. Hücum hattında değişkenlik geçirdik. Orada bir adaptasyon sorunu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki haftalarda çok daha iyi olacağız” diye konuştu.




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