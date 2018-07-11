Büyükşehir 15 Temmuz’da vatandaşları meydanlara ücretsiz taşıyacak

Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi: “Tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, yurt genelinde olduğu gibi Manisa ilimizde de anma etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 15 Temmuz Pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçede vatandaşlarımızın kent meydanlarında yapılması planlanan etkinliklere katılabilmeleri amacıyla Manisa kent merkezi, Salihli ve Akhisar 5, Soma 4, Alaşehir ve Turgutlu 3, Saruhanlı, Selendi, Kula ve Kırkağaç 2, Ahmetli, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı ve Sarıgöl 1 olmak üzere toplam 39 adet kırmızı renkli toplu taşıma aracı ile saat 17.00’den itibaren ilçelerin muhtelif yerlerinden kent meydanlarına ücretsiz ring seferleri düzenleyecektir.”