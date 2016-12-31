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31 Aralık 2016 16:58

Büyükşehir 2016’da engelleri aştı

Büyükşehir 2016’da engelleri aştı

31 Aralık 2016 16:58

Sosyal belediyecilik anlayışıyla takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 101 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye ederek, yüzlerini güldürdü.
Sosyal belediyecilik anlayışıyla ürettiği projelerle vatandaşların takdirini toplayan Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında engelli vatandaşlara yönelik yaptığı çalışmalarla da adından söz ettirmeyi başardı. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 17 ilçede engelli vatandaşlar tarafından yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucu 101 vatandaş akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Engelli vatandaşların hep yanında olduklarının belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok proje hayata geçirdik. Gıda Bankası gibi sosyal belediyeciliğin örnek uygulaması 2016 yılında birçok vatandaşımızın yardımına koştu. Ayrıca MABEM’de binlerce öğrenciye üniversite ve lise sınavlarına hazırlanabilmesi amacıyla derslikler oluşturduk. Burada yakaladığımız başarıyla da o öğrencilerimiz göğsümüzü kabarttılar” dedi. Engelli vatandaşlar için hazırlanan projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan Ergün, “Engelli vatandaşlarımız içinde önemli projeleri sırasıyla hayata geçirdik. Ulaşımda dönüşüm kapsamında yeni aldığımız araçlarda engelli rampası gözeterek değişimi sağladık. Tiyatrolar, seminerler ve birçok etkinlikle sosyal hayatın içerisine katılmalarını sağladık. Şimdi de 2016 yılı içerisinde 101 vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye hediye etmenin gururunu yaşıyoruz. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olacağız” diye konuştu.



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