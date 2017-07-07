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07 Temmuz 2017 08:47

Büyükşehir Akhisar’da değişimi yaşatıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde sürdürdüğü parke taşı ve yol yapım çalışmaları vatandaşların yüzünü güldürüyor.

Büyükşehir Akhisar’da değişimi yaşatıyor

07 Temmuz 2017 08:47

Bu kapsamda Akhisar Merkez Çarşı’da Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından parke taşı döşeme çalışmaları başladı. Çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına inceleyen Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, Manisa’nın ve Akhisar’ın değişimi ve gelişimi için çalıştıklarını söyledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Akhisar Merkez Çarşı 2, 3, 4, 5, 7 ve 10 sokaklarda parke taşı döşeme çalışması yürütüyor. Devam eden çalışmaları Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri de yerinde inceledi. Merkez Çarşı esnaflarını da ziyaret ederek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten Ensivri, parke taşı çalışmalarının tamamlanmasıyla çarşının yepyeni bir görünüme kavuşacağını söyledi.


Çalışmalar nedeniyle mutlu olduklarını ifade eden Merkez Çarşı esnafları da, Manisa Büyükşehir Belediyesine, Başkan Cengiz Ergün’e ve Akhisar Koordinatörlüğüne teşekkür ettiler. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa’nın ve Akhisar’ın değişimi ve gelişimi için çalıştıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri, vatandaşın mutluluğu için sahada olduklarını dile getirdi.




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