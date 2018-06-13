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13 Haziran 2018 17:56

Büyükşehir bayramda da görev başında

Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Büyükşehir bayramda da görev başında

13 Haziran 2018 17:56

Bayram tatili süresince görev başında olacak Zabıta, İtfaiye, Sağlık İşleri, Mezarlık İşleri, MASKİ Su Arıza Birimi ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, 24 saat olmak üzere bayram boyunca vatandaşın yanında olacak.


Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmelerini amaçlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, bayram süresince vatandaşların yanında olacak. Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta, İtfaiye, Sağlık İşleri, MASKİ Su Arıza Birimi ve Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri 24 saat boyunca görev yapacak. Vatandaşlar 0236 231 45 80, 185, 444 99 45 numaralı telefonlardan Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin nöbetçi birimlerine ulaşabilecek ve sorunlarına çözüm bulabilecekler.




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