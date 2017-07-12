Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Kula burukluğu

Meclis üyelerine gündeme ilişkin konular hakkında bilgiler veren Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula ilçesinde meydana gelen ve 3 askerin şehit olduğu elim hadisede hayatını kaybeden Mehmetçikleri de rahmetle andı.

Temmuz ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantı öncesi gündeme ilişkin bazı konulara değinen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Bu sabaha karşı Kula ilçemizden acı bir haber geldi. İlçe Jandarma Karakolunda cinnet getirdiği belirtilen bir asker, koğuşu taramak suretiyle 3 evladımızı şehit etmiş, 3 kardeşimizi de yaralamış. Bunun ardından kendisi de intihar ederek yaşamına son vermiş. Tüylerimizi ürperten, yüreğimizi burkan bu acı hadisede yaşamlarını yitiren askerlerimize, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

“Bu millet bir ve bölünmez”

Geçtiğimiz hafta babasını kaybeden Alaşehir Belediye Başkanı Dr. Gökhan Karaçoban’a bir kez daha başsağlığı dileklerini ileten Başkan Ergün, FETÖ terör örgütünün darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla da şunları paylaştı: “FETÖ terör örgütünün hain darbe girişiminin 1. yıldönümündeyiz. Hain girişimde hayatlarını kaybeden polis, asker ve sivillerimizi anmak için Valiliğimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz bir dizi anma etkinliği düzenliyor. Hain girişimde hayatlarını kaybeden tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, bu milletin bir ve bölünmez olduğunu buradan tüm kamuoyuna haykırıyoruz.”

Srebrenitsa katliamı unutulmadı

Sırplar tarafından Avrupa’nın ve dünyanın gözü önünde gerçekleştirilen katliamın yıldönümünde hayatlarını kaybeden Boşnakları da anan Başkan Ergün, “Srebrenitsa katliamının 22’nci yıldönümünde, Sırp kasapları tarafından vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimizi de rahmetle anıyoruz. Her fırsatta medeniyetten bahseden Avrupa’nın göbeğinde 22 yıl önce yüzlerce Müslüman vahşice katledildi. Sırf Müslüman olduğu için 8372 can tüm dünyanın gözü önünde yok edildi. Acısı hala ilk günkü gibi taze olan katliamı bir kez daha nefretle kınıyor, yaşamını yitiren Boşnak kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

Konuşmanın ardından meclis gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. İmar, çevre, trafik, altyapı ve projelerin yer aldığı maddelerin tek tek oylanmasının ardından bir sonraki Büyükşehir Meclis Toplantısı’nın 8 Ağustos Salı günü, saat 18.00’de yapılması kararıyla meclis birleşimine son verildi.