Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 13:37

Büyükşehir belediyesi teyakkuz halinde

Büyükşehir belediyesi teyakkuz halinde

06 Ocak 2017 13:37

Manisa’da dün gece başlayan ve sabah saatlerinde de etkisini arttıran fırtınada yaşanabilecek olan olumsuz durumlara karşın Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin tüm iş makineleri ve ilgili birimleri teyakkuza geçti. Vatandaşların mağdur olmaması noktasında tüm önlemleri aldıklarını belirten Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin görev başında olduğunu vurguladı.
Dün gece itibariyle kentte ekili olan şiddetli fırtına nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını sürdürüyor. Olası afetlere karşı hazırlıklı olduklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Büyükşehir Belediyesi’ne ait tüm birimlerimiz görev bilinci ve sorumluluğu ile hareket ederek olası olumsuzluklara anında müdahale etmeye hazır durumda." ifadelerinde bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla vatandaşların mağdur olmaması amacıyla yoğun bir çalışma sürdürdüklerini de vurgulayan Gençoğlu, “İlimizde özellikle yüksek bölgelerde kendisini gösteren kar yağışının ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekiplerimizi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bunun yanı sıra fırtına sonrası gelen ihbarlar doğrultusunda cadde ve sokaklarda oluşabilecek tehlikelere karşı önlemlerimizi de aldık. Vatandaşlarımız her hangi bir sıkıntı ya da olumsuz durumda, 444 99 45 - 231 45 80 numaralı telefondan ekiplerimize ulaşabilirler” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
0
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Cumartesi
    Yoğun Kar Yağışı
    0°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    -1°C
  • Pazartesi
    Soğuk
    -1°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç