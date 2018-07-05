Büyükşehir binlerce Manisalıyı Çanakkale’ye götürdü

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatı doğrultusunda 4 yıl önce başlatılan ve tüm Manisalıların görmesi için 17 ilçede organizasyonu gerçekleştirilen ‘Haydi Manisa Çanakkale’ye projesi, bu yıl da vatandaşların yoğun katılımlarıyla gerçekleşti. İlk etabı 29 Nisan-12 Mayıs 2018 ikinci etabı da 18 Haziran-4 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleşen Çanakkale gezilerine yaklaşık 7 bin kişi katıldı. 17 ilçeden genç yaşlı demeden Manisalıların katıldığı gezilerde, 1915-1916 yılları arasında yaşanan deniz ve kara muharebeleri anlatıldı. Dünya tarihinin sayfalarına adını altın harflerle yazdıran Çanakkale ile özdeşleşen simge ve sembolleri yakından gören Manisalılar, duygu dolu anlar yaşadı ve atalarımızın ruhuna dualar okudu.

Manisalıların kendilerine gerek sosyal medya hesaplarından gerekse basın yoluyla teşekkür ettiklerini ve bu teşekkürlerini her fırsatta dile getirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “4 yıl önce başlattığımız bu projeyle yaklaşık 30 bin vatandaşımızı Çanakkale’ye götürdük. Bu yıl Ramazan ayı dolayısıyla ara verdiğimiz ve iki etaplı olarak gerçekleştirdiğimiz gezilere de yaklaşık 7 bin vatandaşımız katıldı. Rehber eşliğinde düzenlenen gezilerde, yalnızca Türk Tarihi değil Dünya Tarihi’nin de yeniden yazıldığı toprakları yakından gören vatandaşlarımız, atalarımızın ruhuna dualar okudu, minnet duygularını dile getirdi. Çanakkale’yi gururla yüreğimizde yaşıyor ve geleceğe emin adımlarla ulaşmak için çalışıyoruz. Bu manada vatandaşlarımız da düzenlediğimiz geziler için çeşitli mecralarda teşekkür ederek teveccühlerini iletiyorlar. Onların teveccühleri bizleri güçlü kılıyor” diye konuştu.