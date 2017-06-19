Büyükşehir bir engellinin daha yüzünü güldürdü

Tek amacı, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ederek, her kesimden vatandaşın hayatını kolaylaştırmak olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzleri güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sarıgöl’ün Emcelli Mahallesinde ikamet eden ve 3 yıl önce geçirdiği beyin felci sebebiyle yatağa bağlı hale gelen Naime Çınar’a motorlu hasta karyolası hediye edildi. Naime Çınar’a motorlu hasta karyolasını, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan teslim etti. Naime Çınar’ın eşi Hüseyin Çınar, “Manisa Büyükşehir Belediyesi bizim yüzümüzü güldürdü. Bizimle ilgilendiler. Allah Cengiz Başkanı başımızdan eksik etmesin. Eşimin artık yüzü gülüyor. Yardımları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk’a çok teşekkür ediyorum” dedi.