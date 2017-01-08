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08 Ocak 2017 13:21

Büyükşehir engellilere umut oluyor

Büyükşehir engellilere umut oluyor

08 Ocak 2017 13:21

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşların umudu olmaya devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl ilçesinde yaşayan engelli 3 vatandaşa ve Soma ilçesinde yaşayan bir vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti.
Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Sarıgöl ilçesinde 3 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Sarıgöl’de Afşar mahallesinde ikamet eden Ali Yavaş, Tırazlar Mahallesinde ikamet eden Zeliha Akman ve Cumhuriyet Mahallesinde ikamet eden Abdullah Cesur’a akülü tekerlekli sandalyeleri Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk ve Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan tarafından verildi. Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını ilettiğini belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, “Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal anlamda yaptığı çalışmalar ile vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Burada vatandaşlarımızın mutlu olduğunu görmek bizlere yetiyor” diye konuştu. Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan, “Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile 3 vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalyeleri verildi. Gündelik hayatlarında rahatça kullanabilmelerini ve hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Hayatlarındaki engelleri aşmak adına kendilerine yardımcı olan Manisa Büyükşehir Belediyesine teşekkür eden vatandaşlar, “Bizlerin yanında olan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’den Allah razı olsun. Sarıgöl Belediye Başkanımız Necati Selçuk da bizleri yalnız bırakmıyor. Teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Ayşe Demirel’in yüzü büyükşehirle güldü
Soma’da ikamet eden engelli vatandaş Ayşe Demirel’e Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından armağan edilen akülü tekerlekli sandalyeler, Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım tarafından teslim edildi.
Demirel ve ailesine Başkan Ergün’ün selamlarını da ileten Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım, “Büyükşehir Belediyemiz dezavantajlı grupların toplum kazandırılması ve entegrasyonu için birçok proje üretiyor. Soma’da yaşayan Ayşe Demirel ve ailesini evlerinde ziyaret ederek Cengiz Ergün Başkanımızın gönderdiği akülü sandalyeleri teslim ettik. Onların yüzlerindeki gülüş ve mutluluk bizlere yetti” dedi.



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