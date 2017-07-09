Büyükşehir, genç smaçörün sözleşmesini uzattı

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç smaçör Seden Bostancı ile anlaştı. Başarılı oyuncu, Halil Onultmak Spor Tesisleri’nde düzenlenen imza töreni ile kendisini 1 yıllığına yeşil beyazlı takıma bağlayan sözleşmeyi imzaladı. 1993 doğumlu genç smaçör Bostancı, “Yuvada kaldığım için çok mutluyum. Geçen sezon güzel başarılar elde ettik. Bu sezon daha fazlasını yapacağımızdan eminim. Hedef Sultanlar ligi. Tam gaz devam edeceğiz. Yeni hoca ve yeni kadronun bize güzellikler getireceğine inanıyorum” diye konuştu.

2016-2017 voleybol sezonunun tamamlanmasının ardından Türkiye’de ilk kez düzenlenen ve dünya çapında ses getiren TVF Plaj Voleybol Ligi’nde, Manisa Büyükşehir Belediyespor adına mücadele ettiğini hatırlatan Seden Bostancı, “Yarı finallerden döndükten sonra Manisa Büyükşehir Belediyespor adına plaj voleybol liginde boy gösterdik. İki ay gibi bir süre boyunca Ege Bölgesi turnuvası devam etti. Gruptan 1’nci olarak çıkıp finallere katılmaya hak kazandık. Türkiye genelinde 16 takımın hak kazandığı turnuvada ilk 8 arasına girdik. Bu süreçte kişisel olarak iyi geçti” diye konuştu.