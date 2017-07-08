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08 Temmuz 2017 14:45

Büyükşehir haşereyle mücadelesi devam ediyor

Manisa Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sıcakların artmasıyla beraber haşereyle mücadele çalışmalarına hız verdi.

Büyükşehir haşereyle mücadelesi devam ediyor

08 Temmuz 2017 14:45

Bu çerçevede Saruhanlı’da 2 adet arazi aracıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra merkezden sağlanan destekle de ilçede haşereye savaş açarak vatandaşların rahat bir yaz geçirmesini sağlıyor.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan ilaçlama ekipleri, kent genelindeki ilaçlama çalışmalarına gece gündüz devam ediyor. Bu çerçevede Saruhanlı‘da da vatandaşların haşereden uzak rahat bir yaz geçirmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi ilçedeki ilaçlama çalışmalarına sıcakların artmasıyla birlikte hız verdi.


Yürütülen ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, “Vatandaşlarımızın sivrisinek, karasinek ve diğer haşereler ile ilgili şikayetlerinin önüne geçebilmek amacıyla ilaçlama çalışmalarını Şubat ayından bu yana sürdürüyoruz. Bu çerçevede Saruhanlı ilçemizde de halk sağlığını tehdit eden en önemli faktörlerinden biri olan sinek ve haşereye karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. İlçede ilaçlama çalışmalarımızı 2 adet arazi aracının yanı sıra merkezden haftanın 4 günü sağlanan destekle gerçekleştiriyoruz. Halkımızın rahat bir yaz geçirmeleri ve sağlığı için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.




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