Büyükşehir haşereyle mücadeleye hız verdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden haşereler karşı sürdürdüğü mücadelesine hız verdi. Havaların ısınmasıyla birlikte hızlandırılan ve Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen ilaçlama çalışmaları kapsamında il genelinde karasinek ve sivrisinek üreme alanlarında ilaçlama uygulamaları devam ediyor. Haşereyle mücadele ekiplerinin gece yaptıkları çalışmaları Haşereyle Mücadele Şube Müdürü Gözde Kuzu Koç ile birlikte yerinde inceleyerek, çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, yapılan incelemeler sonrasında belirlenen alanlarda larvasit uygulamalarının sürdürüldüğünü söyledi. Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 190 personel ve 51 hizmet aracıyla Manisa’nın 17 ilçesinde hizmet verdiğini kaydeden Akbaş, ekiplerin 3 vardiya olarak çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Havaların ısınmasıyla birlikte haşerelerin ortaya çıktığını en çok da karasinek ve sivrisinek üzerine çalışma yürüttüklerini belirten Akbaş, “Apartman ve site sakinlerinden, bodrum ve zemin katlarını kontrol etmelerini istiyoruz. Su birikintisi olup olmadığını kontrol etsinler. Özellikle son bir haftada ekiplerimiz tarafından ciddi tespitler yapıldı. Şikayet gelen mahalleler üzerinde yapılan çalışmalarda bölgeler tespit ettik ve ilaçlamalarını yaptık. Vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermeye çalıştık. 7/24 görevimizin başındayız, vatandaşlarımıza rahat bir yaz yaşatmak istiyoruz” dedi.

Haşereyle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda kullanılan ilaçların Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ilaçlarla mücadelelerini sürdürdüklerine dikkati çeken Akbaş, soğuk sisleme uygulaması yaptıklarını belirterek asıl amaçlarının larva ile mücadele olduğunu söyledi. Akbaş, ilaçlama çalışmalarının sokak ve yeşil alan ilaçlamaları olarak tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.