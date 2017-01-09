Diğer
Kategoriler
09 Ocak 2017 17:08

Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi

Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi

09 Ocak 2017 17:08

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesinde yaşayan engelli 2 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.
Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Sarıgöl’de yaşayan 2 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Ahmetağa Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Adaş ve Dindarlı Mahallesinde yaşayan İbrahim Deniz’e akülü tekerlekli sandalyelerini, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan, meclis üyeleri Metin Bilici ve Cemal Urgancı tarafından verildi.
90 yaşında olan Hüseyin Adaş, kendisine verilen akülü tekerlekli sandalye ile artık dışarı çıkabileceğini dile getirdi. İbrahim Deniz ise kendilerinin her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
3
°
C
Kar Yağışlı
  • Salı
    Kar Yağışlı
    3°C
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    6°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    6°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    6°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç