Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşın hayata tutunmasına yardımcı oluyor. Bu kapsamda Sarıgöl ilçesinde yaşayan engelli 2 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi.

Engelli vatandaşların sosyal hayata katılımlarını arttırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile Sarıgöl’de yaşayan 2 vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Ahmetağa Mahallesinde ikamet eden Hüseyin Adaş ve Dindarlı Mahallesinde yaşayan İbrahim Deniz’e akülü tekerlekli sandalyelerini, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan, meclis üyeleri Metin Bilici ve Cemal Urgancı tarafından verildi.

90 yaşında olan Hüseyin Adaş, kendisine verilen akülü tekerlekli sandalye ile artık dışarı çıkabileceğini dile getirdi. İbrahim Deniz ise kendilerinin her zaman yanında olan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür etti.