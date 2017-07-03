Büyükşehir iki engelliyi daha sevindirdi

Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür mektubu yazacağını dile getiren 28 yaşındaki Hüseyin Şener duygularını, “Dünyaları verseniz bu kadar mutlu olamazdım” diyerek dile getirdi.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşlara ulaşarak karşılaştıkları tüm zorlukları ortadan kaldırmak için çalışıyor. Bu mutluluğu son olarak Demirci ilçesinde iki engelli vatandaş yaşadı. Dr. Mehmet Akarsu Mahallesi’nde ikamet eden ve İzmir’de 22 yılık tedavinin ardından memleketlerine dönen Şener ailesi, evlatlarının eve kapanmasından duydukları sıkıntıyı Büyükşehir Belediyesi Demirci Koordinatörlüğü’ne aktardı. Koordinatör Kazım Aysan, müracaatı Büyükşehir Belediyesi’ne aktardı. Başkan Cengiz Ergün’ün talimatı ile Hüseyin Şener’ akülü araç tahsis edildi.

“Cengiz Başkana mektup yazacağım”

Ailenin evinde akülü aracı teslim eden Büyükşehir Demirci Koordinatörü Kazım Aysan duygusal anlar yaşadı.28 yaşındaki Hüseyin Şener, “Dünyaları verseniz bu kadar mutlu olamazdım. Hepinize teşekkür ediyorum. Cengiz Başkana teşekkür mektubu yazacağım lütfen iletin” dedi. Artık Hüseyin sosyal hayatın içinde yer alacak diyen Aysan “Onun bu mutluluğu bize yeter de artar bile. Unutmayalım ki hepimiz birer engelli adayıyız. Engellilerin bu dezavantajlı durumlarının giderilmesi için akülü sandalye ve sosyal yardımların devam edeceğini belirtti.

Öte yandan Kazım Aysan, 57 yaşındaki Fadime Çelik’i de evinde ziyaret ederek akülü aracını teslim etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Fadime Çelik, “Yanımızda olduklarını her zaman bize hissettiren Başkanımız Cengiz Ergün’e ve Büyükşehir yetkililerine çok teşekkür ediyoruz” dedi.