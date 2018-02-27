Büyükşehir judoda fırtına gibi esti

Judocular Sakarya’da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakaları 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Uşak ilinde yapıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı kazandı.

Manisa Belediyespor Judo Takımı 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Sakarya ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ve Manisa’yı temsil edecek.

Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakasında, Zilan Ertem, Selman Uyar, Pınar Boğa, Mert Gülgönül, İremnaz Adabay kilolarında birinci olurken, İsmigül Akyüz ve Enes Dereli ikinci, Sedat Aslan ve Eyüpcan Vural da üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.