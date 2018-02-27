Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 13:56

Büyükşehir judoda fırtına gibi esti

Uşak’ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakalarında fırtına gibi esen Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı, 5 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile Manisa’ya döndü.

Büyükşehir judoda fırtına gibi esti

27 Şubat 2018 13:56

Judocular Sakarya’da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.


Türkiye Judo Federasyonu’nun 2018 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakaları 24-25 Şubat 2018 tarihleri arasında Uşak ilinde yapıldı. Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakalarına katılan Manisa Büyükşehir Belediyespor Judo Takımı sporcuları 5 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazanarak büyük bir başarı kazandı.


Manisa Belediyespor Judo Takımı 17-18 Mart 2018 tarihlerinde Sakarya ilinde yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi Yarı Final müsabakalarında Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübünü ve Manisa’yı temsil edecek.


Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup müsabakasında, Zilan Ertem, Selman Uyar, Pınar Boğa, Mert Gülgönül, İremnaz Adabay kilolarında birinci olurken, İsmigül Akyüz ve Enes Dereli ikinci, Sedat Aslan ve Eyüpcan Vural da üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
15
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    12°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    12°C
  • Cumartesi
    Sağnak Yağışlı
    14°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç