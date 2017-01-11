Diğer
Kategoriler
11 Ocak 2017 16:07

Büyükşehir Kırkağaç’taki kapalı yolları açtı

Büyükşehir Kırkağaç’taki kapalı yolları açtı

11 Ocak 2017 16:07

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta yol açma ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından bütün ekip ve araç gereçleriyle vatandaşlarına mağduriyet yaşatmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta kapalı yol bırakmadı.
Sorumluluk alanları içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda aralıksız çalıştıklarını belirten Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmamak amacıyla ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği mahallelerde hummalı bir çalışma sonucu yol açma ve tuzlama çalışmalarını yaptık. Ayrıca sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda da ekiplerimiz yolları açarak Kırkağaçlı vatandaşlarımızın kullanımına açtı” diye konuştu.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
11
°
C
Yağmurlu
  • Perşembe
    Yağmurlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    9°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Yağmurlu
    11°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç