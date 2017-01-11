Büyükşehir Kırkağaç’taki kapalı yolları açtı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta yol açma ve tuzlama çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

İl genelinde etkisini gösteren kar yağışının ardından bütün ekip ve araç gereçleriyle vatandaşlarına mağduriyet yaşatmayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kırkağaç’ta kapalı yol bırakmadı.

Sorumluluk alanları içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda aralıksız çalıştıklarını belirten Kırkağaç Koordinatörü Ali Rıza Duman, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları doğrultusunda vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmamak amacıyla ekiplerimiz gece gündüz demeden çalıştı. Kar yağışının etkisini gösterdiği mahallelerde hummalı bir çalışma sonucu yol açma ve tuzlama çalışmalarını yaptık. Ayrıca sorumluluk alanlarımız içerisinde yer alan cadde ve sokaklarda da ekiplerimiz yolları açarak Kırkağaçlı vatandaşlarımızın kullanımına açtı” diye konuştu.