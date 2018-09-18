Büyükşehir, küçük Yılmaz'ın yüzünü güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesince Köprübaşı'nda yaşayan Gülseren-Serdar Yılmaz çiftinin çocukları Süleyman Yılmaz'a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla il genelinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köprübaşı'nda yaşayan Gülseren-Serdar Yılmaz çiftinin çocuğu Süleyman Yılmaz'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına aileyi ziyaret eden Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Süleyman Yılmaz ve ailesi kendilerine sağlanan destek nedeniyle mutluluklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.