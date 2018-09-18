İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir, küçük Yılmaz'ın yüzünü güldürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesince Köprübaşı’nda yaşayan Gülseren-Serdar Yılmaz çiftinin çocukları Süleyman Yılmaz’a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.

Manisa Büyükşehir Belediyesince Köprübaşı'nda yaşayan Gülseren-Serdar Yılmaz çiftinin çocukları Süleyman Yılmaz'a tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu.


Sosyal belediyecilik anlayışıyla il genelinde çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Köprübaşı'nda yaşayan Gülseren-Serdar Yılmaz çiftinin çocuğu Süleyman Yılmaz'a Manisa Büyükşehir Belediyesi'nce tekerlekli sandalye desteğinde bulunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün adına aileyi ziyaret eden Köprübaşı Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Rahmi Erdem tekerlekli sandalyeyi teslim etti. Süleyman Yılmaz ve ailesi kendilerine sağlanan destek nedeniyle mutluluklarını belirterek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.