Büyükşehir lösemili çocuklara moral oldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Onkoloji bölümünde tedavi gören küçük hastaları ziyaret ederek moral desteğinde bulundu. Küçük hastalarla ilgilenen daire başkanları çocuklara acil şifalar dileğindi bulundu. En kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını isteyen başkanlar Ustamehmetoğlu, Akbaş ve Aksoy, hastaların aileleriyle de görüşerek Manisa Belediyesi olarak her zaman yanlarında olduklarını belirterek imkanlar ölçüsünde çeşitli konularda destek olabileceklerini kaydetti.

‘Karagöz ve Hacivat'la eğlendiler

Ziyarette çocuklarla yapılan görüşmelerin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları çocuklar için hazırladıkları ‘Karagöz ve Hacivat' isimli tiyatro oyununu canlandırdı. Oyun sırasında da çocuklarla birebir iletişime geçen oyuncular çocukların bolca eğlenerek moral sahibi olmalarına destek verdi.