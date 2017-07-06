Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 14:16

Büyükşehir personeli hizmeti verirken empati kuracak

Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, “Vatandaşımıza hizmet verirken hizmette farkındalığı öne çıkarmak için kendini vatandaşın yerine koymanın önemini vurgulamak istiyoruz.

Büyükşehir personeli hizmeti verirken empati kuracak

06 Temmuz 2017 14:16

Empati yapmak zorundayız. Bizler belediyemizde bir vatandaş olarak nasıl karşılanıp, işlerimizin çözümlenmesini istiyorsak aynı biçimde vatandaşımıza davranıyoruz.” dedi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından Soma’da görev yapan belediye ve diğer kurumların personeline ‘Hizmette Farkındalık Eğitimi’ verildi. Büyükşehir Belediyesi ve diğer kamu kurumlarından toplam 350 personel eğitimden geçti.


Soma Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi konferans salonundaki eğitim Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Bilge tarafından verildi.


‘Hizmette Farkındalık Eğitimi’nin belediye çalışanlarının belediyeden hizmet alanların duygularını anlamaya, onlara olumlu ve güler yüzlü hizmet sunmaya sunmalarını sağlamaya yönelik özgün bir eğitim olduğunu söyleyen Bilge, “Belediye çalışanlarının kamu hizmet süreçleri içerisinde mensup olduğu kurumun davranış modelini öğrenmesi, benimsemesi ve gelecek kuşaklara aktarabilmesi için toplumsal ve kurumsal kültür anlayışında olumlu yönde değişim ve dönüşüm sağlayan kişisel farkındalık eğitimi çok önemlidir” dedi.


İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün her türlü eğitime önem verdiğine dikkat çekti. Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için eğitime önem verdiğini belirten Şaşmaz, “İlçelerimizdeki personelimizi üniversitemizin uzman eğitimcilerinin sunduğu kaliteli eğitimlerle buluşturuyoruz. Vatandaşımıza hizmet verirken hizmette farkındalığı öne çıkarmak için kendini vatandaşın yerine koymanın önemini vurgulamak istiyoruz. Empati yapmak zorundayız. Bizler belediyemizde bir vatandaş olarak nasıl karşılanıp, işlerimizin çözümlenmesini istiyorsak aynı biçimde vatandaşımıza davranıyoruz. Kurumsal kültürümüz ve kimliğimiz açısından bunu bir davranış prensibi olarak yerleştirmek amacındayız. Hizmette farkındalık eğitimimizin amacı budur” dedi.


Seminer sonunda İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz tarafından, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hürriyet Bilge’ye çiçek takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MANİSA HABERLERİ
MANİSA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
MANİSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:37
  • Güneş :05:45
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:46
  • Yatsı :22:36
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!