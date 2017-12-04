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04 Aralık 2017 14:27

Büyükşehir personeline uyuşturucu eğitimi

Manisa Büyükşehir Belediyesi personeli uyuşturucu maddelere karşı bilgilendirildi.

Büyükşehir personeline uyuşturucu eğitimi

04 Aralık 2017 14:27


Manisa Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik düzenlediği eğitim seminerlerini sürdürüyor. Vatandaşların daha kaliteli hizmet alması, personelin ise daha bilinçli ve daha kaliteli hizmet vermesi amacıyla düzenlenen eğitim seminerleri kapsamında Büyükşehir belediyesi personeli uyuşturucu maddeler, kullanan bağımlılar ve karşılaşılması durumunda yapılması gerekenler hakkında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak düzenlenen seminerde Narkotik Şube Müdürlüğü yetkilisi tarafından bilgilendirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İkiz Kuleler Oda ve Dernekler Binası Konferans Salonu’nda yapılan seminere, İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, şube müdürleri ve çeşitli birimlerdeki personeller katıldı.



“Bu tür seminerler faydalı oluyor”


Seminerin açılış konuşmasını yapan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen eğitim seminerinde sunum eşliğinde verilecek bilgilerin herkes tarafından dikkatlice dinlenmesi gerektiğini belirterek, “Ben bundan önceki mesleki hayatımda bu tür seminerlere elimden geldiğince katıldım. Katılmaya da devam ediyorum. Bu tür etkinliklerin faydalı olduğunu düşünüyorum. Ben bu seminerlerin faydasını gördüm. Sizlerin de bu seminerlerden olabildiğince bilgi almanızı tavsiye ediyorum. Verilen seminerin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.




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