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04 Ocak 2017 16:17

Büyükşehir, Sarıgöl’deki hizmetleri incelendi

Büyükşehir, Sarıgöl’deki hizmetleri incelendi

04 Ocak 2017 16:17

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Sarıgöl’de Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine ziyarette bulundu.
Genç’e, Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan ve yetkililer de eşlik etti. Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç ilk olarak Sarıgöl Koordinasyon Şube Müdürlüğünde Koordinasyon İşleri Müdürü Akif Kılıçaslan ile bir araya geldi. Genç, buradaki personelle tek tek tokalaştı ve tanışma fırsatı buldu. Mustafa Genç, ilçe mezarlığında da incelemelerde bulundu. Ardından itfaiyeye ziyarette bulunan Genç, ilçedeki hizmetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı.
Mustafa Genç, ilçe mezarlığı ve itfaiyeyi ziyaretin ardından Gıda Bankası ve MABEM’de Büyükşehir personelleri ile bir araya geldi. Gıda Bankası’nın ilçede 200 kişiye hizmet verdiğini belirten Mustafa Genç, buradaki incelemelerin ardından Sarıgöllü gençlerin yoğun ilgi gösterdiği MABEM’’de öğretmenler ve çalışanlar ile tanıştı. İlçeye gerçekleştirdiği ziyaret hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, “İlçelerimizdeki Büyükşehir Belediyesi hizmet birimlerine ziyaretler gerçekleştirerek, çalışmalar hakkında bilgiler alıyoruz. Amacımız hizmetlerin eksiksiz ve tam bir şekilde vatandaşımıza ulaşmasıdır. Sarıgöl’de de Büyükşehir Belediyesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Hizmet birimlerimize sık sık ziyaretler gerçekleştirerek, hem personelimizin durumunu görüyoruz hem de yapılan çalışmaları yerinde inceleme fırsatı buluyoruz” diye konuştu.



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