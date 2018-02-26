Büyükşehir vatandaş işbirliğiyle sivrisinek ortadan kalkacak

Yapılan ilaçlama çalışmaları kapsamında Gördes’te Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Haşere İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DSİ kanalları, rögarlar, yağmur suyu ızgaraları, süs havuzları gibi sivrisinek üremesine sebebiyet verebilecek alanlarda larvasit uygulamalarına başlanıldı. Uygulamadan daha iyi sonuç alınabilmesi adına vatandaşların da bahçelerinde bulunan bidon, fıçı, teneke, havuz, araba lastiği gibi içerisinde su birikebilecek alanların ortadan kaldırılması, suların en az haftada bir kez kontrol edilerek dökülmelerini sağlamaları gerekiyor.

17 ilçede ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes’te sivrisinek larvasit uygulamasına başladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşereyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında sivrisinek üreme alanları olan DSİ kanalları, rögarlar, yağmur suyu ızgaraları ve süs havuzları gibi sivrisinek üremesine sebebiyet verebilecek alanlarda larvasit uygulaması gerçekleştirildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, “Yapılan uygulamaların daha etkin yürütülebilmesi için üreme kaynaklarının kontrolünde vatandaşlarımıza da büyük görev düşmektedir. Bahçelerinde, avlularında bidon, fıçı, teneke, havuz, araba lastiği gibi içerisinde su birikebilecek alanların ortadan kaldırılması, suların en az haftada bir kez kontrol edilerek dökülmelerini sağlamaları gerekmektedir. Böylelikle yapılan kimyasal mücadeleye ek olarak vatandaşlarımızca da fiziksel mücadele desteği verilerek daha iyi sonuçlar elde edebiliriz” diye konuştu.