Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Ramazan Bayramı öncesi kurmayları, daire başkanları ve personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde Genel Sekreter Aytaç Yalçınkaya, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Genç, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Başkan Danışmanı Mimar Azmi Açıkdil, Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Mümtaz Kahya ve daire başkanları hazır bulundu. Başkan Ergün bayramlaşma töreninde tüm personel ve çalışanlar ile tokalaşarak bayramlarını kutladı, hayırlı bayramlar temennisinde bulundu. Başkan Ergün, bayramlaşma töreni sonrasında personellerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
MASKİ personeliyle de bayramlaştı
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü’nde MASKİ personellerinin de bayramlarını kutladı. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun’un makamında yapılan bayramlaşma töreninde Başkan Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Mahmut Bilgen, Burak Aslay, Şehnaz Başaran hazır bulundu. Başkan Ergün, MASKİ personelleriyle tek tek tokalaşarak bayramlarını kutladı, hayırlı bayramlar temennisinde bulundu.