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12 Temmuz 2017 14:04

Büyükşehir ve MASKİ’nin kırsala yatırımı devam ediyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar ve Avdal mahallelerinde yatırımlar devam ediyor.

Büyükşehir ve MASKİ’nin kırsala yatırımı devam ediyor

12 Temmuz 2017 14:04


Manisa Büyükşehir Belediyesi Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde kilit parke taşı döşeme çalışmalarını devam ettirirken, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından da Avdal Mahallesinde vatandaşların tarlalarına ulaşımını kolaylaştıracak menfez inşaatı gerçekleştirdi.



Hizmet her yerde


Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde kilit parke taşı döşeme ve bordür çalışması gerçekleştiriyor.


Hizmetlerini Manisa genelinde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesinde kilit parke taşı döşeme ve bordür çalışması yapıyor. Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay, çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi girişinde 4 bin metrekarelik kilit parke taşı döşeme ve bordür çalışması gerçekleştiriyoruz. Amacımız ulaşım sorunu yaşanmaması ve vatandaşın konforlu bir şekilde yaşamasını sağlamaktır” dedi.



Tarım arazilerine ulaşım zorluğu ortadan kalktı


MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesinde menfez imalatı gerçekleştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, yağışlı havalarda yol geçişlerini kolaylaştırmak için il genelinde menfez imalatlarına devam ediyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Yunusemre ilçesine bağlı Avdal Mahallesinde menfez inşa etti. Yağışlı havalarda tarım arazilerine ulaşmakta zorluk çeken mahallelinin sıkıntısı ortadan kaldırıldı.


Mahalle sakini Sezai Şefiker, “MASKİ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Bize bugünleri gösterdiler. Mahallemize menfez inşa ettiler. Bizi hiçbir zaman geri çevirmediler. Sıkıntılarımızın çözümü noktasında bir telefon etmemiz yetiyor. Allah razı olsun” diye konuştu.


Avdal Mahalle Muhtarı Abdil Yılmaz, mahallelerinde yapılan çalışmadan memnun olduklarını ifade ederek, “Mahallemizde yapılan menfez imalatı için Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne ve MASKİ Genel Müdürlüğü’ne çok teşekkür ediyoruz. Yağışlı havalarda tarım arazilerimize ulaşmakta zorluk çekiyorduk. Çalışma ile bu sıkıntımız ortadan kalktı” diye konuştu.




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