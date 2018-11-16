Büyükşehir, yangın mağduru aileleri sevindirdi

Masa, sandalye, halı, çekyat, buzdolabı ve televizyon gibi; yangında kaybettikleri ve kullanılamaz durumda olan eşyaların yenilerini alan vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ve dua etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen Çalışkan ile birlikte Şehzadeler ilçesinde evlerinde meydana gelen yangınlar sonucu ev eşyaları kullanılamaz durumda olan iki vatandaşımıza ev eşyası desteğinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün geçmiş olsun dileklerini vatandaşlara ileten Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Nursel Ustamehmetoğlu, bugüne kadar vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını belirterek; önümüzdeki süreçte de destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Şehzadeler ilçesi Hacıhaliller Mahallesi'nde ikamet eden Tahir Ergin ve Nurlupınar Mahallesi'nde ikamet eden Sevim Tanış'a, yangında kaybettikleri ev eşyalarının yerine yenilerini hediye etti. Hacıhaliller Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Tahir Ergin; televizyon, buzdolabı ve çamaşır makinesi desteği için teşekkür etti ve “Cengiz Ergün başkanımızdan Allah bin kere razı olsun” dedi. Nurlupınar Mahallesi'nde yaşayan Sevim Tanış da, yapılan yardım dolayısıyla teşekkür etti. Tanış, “Allah razı olsun. Cengiz Başkanımız, yanan eşyalarımızın yerine yenilerini gönderdi. Vesile olanların da emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.