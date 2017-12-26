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26 Aralık 2017 15:31

Büyükşehir yapıyor kimliği belirsiz kişiler yıkıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlu ilçesinde yapımı tamamlanmak üzere olan ve Turgutlu’nun Kent Parkı olarak gösterilen Irlamaz Vadisi’nde, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce tahrip edildi.

Büyükşehir yapıyor kimliği belirsiz kişiler yıkıyor

26 Aralık 2017 15:31

Sık sık aynı şekilde kamu malına verilen zarar, vatandaşları isyan ettirdi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Turgutlulu vatandaşlara sosyal alan olarak kazandırılan Irlamaz Vadisi’nde yapılan çalışmalara kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce sık sık zarar verilmeye başlandı. Aydınlatma direklerinin kırıldığı ve koruma tellerine zarar verildiği Irlamaz’da kamu malına verilen zarar, Turgutlulu vatandaşları da isyan ettirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesince yapılan çalışmalara sık sık aynı şekilde zarar verildiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, “Kamu malına verilen zarar, vatandaşa verilmiş oluyor. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yapılan bu tahribi şiddetle kınıyoruz. Bununla ilgili adli makamlara gerekli suç duyurusunda da bulunacağız. Turgutlulu hemşehrilerimizden ricamız, kamu malına zarar veren bu kişileri Büyükşehir Belediyemize ve polise bildirmeleridir” dedi.




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