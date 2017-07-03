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03 Temmuz 2017 15:15

Büyükşehir, Yunusemre’deki göletleri temizledi

Kırsal alandaki üretim döngüsünün sağlanması amacıyla üreticileri desteklemeye devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesindeki hayvan içme suyu göletlerinin temizliğini yaptı ve kapasite artırımına gitti.

Büyükşehir, Yunusemre’deki göletleri temizledi

03 Temmuz 2017 15:15


Tarım ve hayvancılık alanında geliştirdiği projeler ile üreticilerin yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Yunusemre ilçesinde Pınarköy, Yağcılar ve Sakallı Mahallelerinin hayvan içme suyu göletleri temizlendi ve kullanıma uygun hale getirildi.



Pınarköy’de kapasite arttırıldı


Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu, hayvan içme suyu göletlerinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Gençoğlu, Pınarköy Mahallesinde vatandaşların talepleri doğrultusunda göletin su kapasitesinin arttırıldığını söyledi. İş makineleri ile gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, göletlerin dibinde biriken çeşitli maddeler ve zararlı unsurların temizlendiğini belirten Gençoğlu, “Üretime ve üreticilerimize destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Pınarköy, Yağcılar ve Sakallı’da sürdürülen çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlandığı belirtildi.




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