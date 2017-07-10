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10 Temmuz 2017 17:24

Büyükşehir zabıtası inşaatları denetledi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, Manisa genelinde şehir merkezinde bulunan inşaatlara yönelik çalışma başlattı.

Büyükşehir zabıtası inşaatları denetledi

10 Temmuz 2017 17:24

Yapılan denetimlerde tahta perdesi, tanıtım levhası olmayan, tehlike arz eden, çalışma sahasının dışarısına taşan ve çevresel kirlilik yaratan inşaatlara cezai işlem uygulanıyor.


İl genelinde vatandaşların daha rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi’nde Zabıta Daire Başkanlığı da kurallara uymayan inşaatlara yönelik çalışma gerçekleştiriyor. İl genelinde yapılan çalışmayla, daha önce ihtarda bulunulan ve kurallara uymayan inşaatlara cezai işlem uygulanıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, “Manisa merkezde ve ilçelerimizde bulunan inşaatlarda denetleme yapıyoruz. Tahta perdesi, tanıtım levhası olmayan, tehlike arz eden, çalışma sahasının dışarısına taşan ve çevresel kirlilik yaratan inşaatlara daha önce uyarılarda bulunmuştuk. Kurallara uymayan inşaatlara cezai işlem uygulamaya başladık. Tüm inşaat sahiplerini kurallara uymaya davet ediyoruz. Aksi halde cezai işlem uygulamalarımız devam edecektir” dedi.




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