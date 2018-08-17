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17 Ağustos 2018 14:21

Büyükşehir’den bayram öncesi yüz güldüren hizmet

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen evde bakım hizmetleri aralıksız devam ediyor.

Büyükşehir’den bayram öncesi yüz güldüren hizmet

17 Ağustos 2018 14:21

Kurban Bayramı öncesi evlerinde ziyaret edilen ihtiyaç sahipleri, kontrolleri ve bakımları yapılarak bir isteklerinin olup olmadığı soruldu.


Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklarını hızlandıran Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Evde Bakım Hizmetleri ekipleri, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret ederek gerekli bakımlarını yapıyor, ihtiyaçlarını soruyor. Evde Bakım Hizmetleri ekiplerine Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş da eşlik ederek, ihtiyaç sahiplerini evlerinde ziyaret etti, ihtiyaçlarını sordu. Başkan Akbaş, giyinme, yıkanma, oturduğu mekanın temizliğine varana kadar ekiplerin hizmet verdiğini belirterek bunların yanında hastaların ulaşım imkanlarının sağlanması, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri için rehabilitasyon hizmetleri, sağlıklı beslenme ve kaliteli yaşam desteği, danışmanlık ve psikolojik destek hizmeti, sosyal etkileşimin arttırılmasına yönelik çeşitli branşlarda hizmetler verildiğini kaydetti. Başkan Talip Akbaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları başlayan hizmetlerin günden güne büyüdüğünü ve bu hizmete ihtiyaç duyan ailelerin yardımcısı olduğunu ve olmaya da devam edeceğini söyledi.




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